O escritório Gabriella Gochinski Arquitetura e Interiores leva o nome da Arquiteta que está à frente dos trabalhos desde sua fundação, em setembro de 2015, onde desde então vem se destacando no mercado de arquitetura de interiores da sua região e também com alguns projetos em outros estados. A paixão pelos detalhes faz com que cada projeto seja tratado com cuidado e dedicação, tornando-o único. Criatividade, funcionalidade e inovação fazem parte da composição tão desejada para realizar sonhos.