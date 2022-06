Em plena Vila Madalena, num prédio repaginado, na Rua Fidalga, rodeado por um jardim com árvores frutíferas e horta de temperos, A ILHA mantem um grupo compacto de arquitetos que desde 2004 trabalha junto numa diversidade grande de projetos que vão de prédios residenciais e comerciais a casas, instituições, edifícios de uso misto, ocupando-se ainda de arquitetura de interiores e masterplan.

Em um momento de mudanças que prometem ser radicais no país, principalmente em custos e orçamentos, o grupo A ILHA, com expertise em vários segmentos tem projetos desenvolvidos para diversas construtoras e incorporadoras em todo o Brasil. Transitando com desenvoltura entre o tradicional e o ousado, arriscando em propostas audaciosas, tranquila quando é necessário simplicidade, A ILHA tem como conceitos fundamentais a praticidade ligada a qualidade, o bem estar, o aconchego e o aproveitamento dos espaços. No desenvolvimentos do projeto como um todo - ou seja, viabilidade, criação, aprovação, e executivo - A ILHA, com seu grupo reduzido, jovem e experiente, busca como resultado a arquitetura como arte pública.