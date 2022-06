Profissional formado pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) no ano de 1989, esta no mercado a 30 anos. Possui um portfólio rico e bem diverso, que conta com projetos residenciais, além de edifícios corporativos, institucionais, interiores, dentre outros. Já nos primeiros anos de formado dedicou-se a área de arquitetura, se especializando em cursos e formações que o capacitaram profissionalmente. Em seus projetos, Élcio coloca a identidade e desejos dos clientes, criando assim os mais variados gostos, sempre inovando e buscando as últimas tendências do mercado.