As arquitetas

Jacque Oliveira Arquiteta formada pela Universidade Federal de Sergipe em 2014 e pós-graduada em Master em Arquitetura e Iluminação pelo IPOG em 2016.

Karla Bidegain Arquiteta formada pela Universidade Federal de Sergipe em 2015.

O escritório

Jacque Oliveira e Karla Bidegain caminham juntas desde a universidade. Com o início das atividades em 2015, Oliveira Bidegain surge com a proposta de criar projetos inovadores e criativos voltados para diversos segmentos. O escritório desenvolve projetos residenciais, comerciais e corporativos priorizando traduzir a identidade do cliente com autenticidade e versatilidade.