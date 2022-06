Paulistano, brasileiro, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Filho do arquiteto Cesar Lanza, desde criança transitou, pelo universo do desenho, do processo criativo e da lógica construtiva.

É um dos fundadores do Coletivo Arquitetônico Internacional REARQ , com sede nas cidades de Goiânia, São Paulo e Barcelona, que atua em diversas escalas de intervenção: desde a criação de objetos até o planejamento de macro áreas. Leciona em cursos de Tecnologia da Construção, priorizando um modelo produtivo mais lógico e inteligente. Trabalhou junto com o pai entre 2004 e 2010 elaborando projetos e executando obras. Em 2011 criou o estúdio Pablo Lanza em Itu, São Paulo. Atua nas áreas de Arquitetura residencial, comercial e planejamento urbano, no desenvolvimento completo do Projeto à execução. Seu foco é a Arquitetura contemporânea brasileira, utilizando em suas construções materiais naturais como madeira, pedra e vidro, sempre buscando a integração com a natureza e o baixo impacto ambiental.