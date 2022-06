QUEM SOU

O arquiteto Vinicius Dias, sócio fundador, adquiriu grande experiência profissional atuando durante muitos anos dentro das principais instituições de saúde do estado do Pará. Fundado em 2008, o Escritório Arquitetura conta com sólido conhecimento de seus colaboradores para criar, desenvolver e coordenar projetos de arquitetura na área da saúde para hospitais de pequeno, médio e grande porte, clínicas médicas, centros médicos e laboratórios.

ESCRITÓRIO

Estamos comprometidos com a qualificação e a transformação dos ambientes de saúde. Desenvolvemos projetos que se destacam pela humanização e funcionalidade respaldados pelo conhecimento e domínio da boa técnica. A nossa experiência alicerça soluções de projeto e indicadores da arquitetura como meio terapêutico, ampliando o bem-estar dos pacientes e profissionais. Essa convicção motiva a nossa constante capacitação.

Contamos com profissionais especializados em arquitetura que dialogam com o segmento da saúde, incorporando a cada projeto inovações arquitetônicas (com ênfase no design, na segurança e funcionalidade). Os profissionais são capacitados para responder desde questões pontuais relativas à adaptações e otimização de espaços até a concepção e construção de um serviço de saúde, nos diversos níveis de complexidade.

Nosso foco é a elaboração de projetos para clínicas e hospitais dos mais diversos portes, sempre alinhados a cada necessidade. Elaboramos todas as fases do projeto arquitetônico, desde a assessoria na elaboração do plano de negócios, até o gerenciamento de obras.

O escritório é especializado na elaboração de projetos para clínicas, laboratórios e hospitais dos mais diferentes portes, além de gerenciamento de obras. Atuando em parceria com grandes empresas e profissionais e tem se destacado pelo seu total envolvimento nos projetos, pela prestação de serviços da mais alta qualidade e por um design inovador.

Atuamos de forma individualizada em todas as fases do projeto arquitetônico, desde o levantamento cadastral e diagnóstico físico-operacional de um edifício existente até o projeto legal, básico e executivo de uma nova unidade de atendimento.

Os investimentos na área de ambientação, decoração e arquitetura hospitalar são considerados na atualidade fator de atração por parte dos clientes, o que contribui para o aumento na demanda em hospitais e clínicas. O projeto de ambientação consiste em definir um ambiente e sugerir soluções que representem fisicamente estes conceitos. Sendo assim consideramos a arquitetura de interiores como continuidade do projeto arquitetônico, agregando valor estético e funcional para alcançar assim seu melhor resultado.

NOSSO DIFERENCIAL

Temos como diferencial recursos humanos com formação nas áreas de arquitetura e de saúde, além do domínio de conhecimentos relativos às normatizações da Anvisa e do Ministério da Saúde, otimizando recursos e tornando eficaz o encaminhamento dos processos burocráticos. Nossos projetos são baseados nos conceitos de acessibilidade e sustentabilidade, criando ambientes funcionais e modernos em todos os segmentos, sem abrir mão das normatizações e plasticidade.

Cada projeto é único e elaborado de acordo com o perfil de cada cliente, sendo desenvolvido em etapas e com geração de imagens em 3D para melhor entendimento das propostas.

MISSÃO

Garantir excelência na concepção dos projetos, conquistar a satisfação e confiabilidade dos nossos clientes e contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no estado do Pará.

Um compromisso que assumimos em seu sentido mais amplo, não só desde o respeito pelo meio ambiente, mas também em nosso apóio firme por processos, ??na eficiência do projeto, da construção, da manutenção e das possíveis mudanças de uso das Edificações.

Trabalhamos para fomentar a felicidade, a saúde e a qualidade de vida dos usuários e colaboradores. Desenvolver produtos e soluções que permitam a todas as pessoas participarem da sociedade em situação de igualdade, apostando por entornos inclusivos. Investimos em criatividade, pesquisa e desenvolvimento na grande parte de nossa energia e de nossos recursos com o objetivo de otimizar, evoluindo e melhorando a arquitetura hospitalar e assim oferecer a nossos clientes e uma sociedade das melhores soluções.

VISÃO

Ser uma empresa reconhecida como referência em projetos arquitetônicos na área da saúde, aplicando soluções seguras, inteligentes e humanizadas ao projeto.

Somos um Escritório de prestação de serviços. Consideramos que a arquitetura é uma ferramenta para solucionar problemas, não para engrossar o currículo dos arquitetos. Estamos aberto à colaboração constante, um diálogo fácil e harmonioso, uma busca de soluções ótimas, nós podemos ajudar com o sucesso de qualquer tipo de projeto em qualquer lugar do Estado do Pará.

VALORES

Trabalhamos com ética, comprometimento, respeito e transparência junto aos nossos clientes, colaboradores e parceiros. Acreditamos que os valores são elementos fundamentais em nossas relações pessoais e profissionais, estreitando laços e conquistando a confiança.

NOSSOS SERVIÇOS

Acompanhamento das atividades associadas ao planejamento, organização, direção e controle, que são necessárias para garantir o sucesso do empreendimento; Adequação do projeto e da construção às necessidades do cliente no que se refere à qualidade, prazos, normas vigentes e custos; Programação da Obra, compreendendo o detalhamento dos serviços e as providências preliminares, a programação dos materiais, mão de obra e equipamentos, além do detalhamento do cronograma físico-financeiro; Controle da documentação da obra, contratos e desenhos; Acompanhamento da execução dos serviços definidos nos projetos de especificações; Controle da mão de obra utilizada, da segurança, higiene e medicina do trabalho, em conformidade com as leis trabalhistas; Operação e controle da construção, envolvendo os procedimentos de elaboração do diário de obra. Planos diretores; Projetos básicos; Projetos executivos; Regularizações junto à vigilância sanitária; Estudos de viabilidade; Consultorias; Projetos para captação de recursos; Hospitais; Clínicas; Consultórios; Laboratórios;

Contatos: (94) 99231 5939 (vivo) / (91) 98127 9496 (claro) e-mail: arq.viniciusdias@gmail.com