Escritório com base em São Paulo criado pelos arquitetos e urbanistas Rogério Gurgel de Freitas e Regina Strumpf em 2015, cuja parceria data de 2011. De formato pequeno, o escritório tem como principal bandeira encurtar as distâncias entre o cliente e o processo projetual, visando assim tecer a verdadeira história de cada espaço. Os arquitetos acreditam que o lar é um fator condicionante no molde e estilo de vida da pessoa e que a melhor maneira de iniciar um novo projeto é compreender a fundo o vínculo entre o cliente e sua morada anterior.