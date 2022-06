A Play Verde vem há sete anos proporcionando diversão com qualidade, segurança e compromisso com o meio ambiente.

Nossos brinquedos são desenvolvidos de acordo com as Normas da ABNT e confeccionados com eucalipto autoclavado da espécie Citriodorus que devido a ser uma espécie de crescimento lento, não apresenta tantas rachaduras como o eucalipto usado comumente por outras empresas. Estes parques recebem duas demãos de stain uv gold que garante maior resistência à incidência solar e as chuvas, além de serem de fácil manutenção e graças ao nosso sistema de lastro e compensação, não precisam de chumbamento ao solo.