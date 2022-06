Há quase 20 anos entregando em todo o Brasil e vendendo em sua loja virtual, além da loja física, a Arte Móveis Rústicos é a ponto.com mais confiável do segmento.

Fundamentalmente uma empresa inovadora, a Arte Móveis Rústicos tem um dos maiores armazéns de móveis rústicos do interior paulista, com milhares de itens à disposição dos visitantes de seu acervo localizado no centro de Campinas, e também ampla variedade para decoração campestre e acessórios rústicos.

Um dos maiores armazéns de móveis rústicos do interior paulista entrega em todo o Brasil.

Além de ter um grande acervo de móveis rústicos, a Arte Móveis Rústicos também atende seus clientes com projetos planejados de marcenaria investindo na personalização do atendimento.

Esse DNA de excelência no atendimento e compromisso com seus clientes resultou em uma das 10 lojas do segmento de móveis no Brasil com maior quantidade de clientes amigos no Facebook, formando uma família que produz um dos volumes de diálogos mais interessantes e encorpados da internet.

Em um universo espinhoso como é o comércio eletrônico no Brasil, a Arte Móveis Rústicos nada de braçada com altos índices de aprovação e sucesso em seus processos; desde o primeiro atendimento, passando pelo relacionamento transparente e culminando com uma logística completa para todo o território nacional.