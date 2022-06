Camila Araújo é Arquiteta e Urbanista laureada pela Universidade Católica de Pernambuco e Pós Graduada em Master em Arquitetura e Iluminação pelo Instituto de Pós Graduação - IPOG. Trabalhou como Arquiteta e Urbanista no Convênio Plano Centro Cidadão, parceria entre a Prefeitura do Recife e a Universidade Católica de Pernambuco e, como estagiária, em vários escritórios renomeados de Arquitetura e Interiores. Em 2014, sua equipe foi classificada entre os 15 finalistas no Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável com o projeto "Arquitetura Urbana e Qualidade de Vida: Conceito e metodologia projetual para empreendimentos imobiliários sustentáveis". Em 2015, foi escolhida para participar do Concurso Opera Prima com o trabalho de graduação intitulado "Arquitetura Sensorial: Centro de Artes Inclusivo no bairro das Graças". Também em 2015, abriu seu próprio escritório com enfoque na área de Arquitetura de Interiores e Arquitetura Residencial e Comercial.