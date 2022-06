"Valorizar um projeto, representar uma ideia e visualizar um sonho..."

Essas sempre foram as premissas da perspectiva durante a faculdade. Este tipo de representação sempre me agradou muito mais que os clássicos: planta baixa, elevações e cortes, até por isso, decidi me dedicar profissionalmente à elas através das maquetes eletrônicas 3D.

Não é de hoje que o mercado exige por uma representação cada vez mais fiel ao idealizado no projeto, até por isso, quanto maior a imersão e interação do cliente, melhor e mais certa será sua decisão de fechar um orçamento com determinado profissional.

Em auxílio destes profissionais que a Rafael Freitas - Arquitetura 3D mira trabalhar, aqueles que entendem e buscam uma maneira mais direta e próxima da realidade de apresentar suas ideias aos clientes.