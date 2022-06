A Pré-Moldados 3 Irmãos, trabalha com a visão de qualidade dos seus produtos, com equipamentos de excelência e equipe técnica engajada (reconhecida pelo seu atendimento), além de possuir a melhor pronta-entrega de Brasília (resultado do seu amplo espaço para estoque e frota de caminhões novos); estes diferenciais nos colocam entre os maiores fabricantes de pré-moldados de concreto do centro-oeste brasileiro.

Nossa linha possui mais de 150 produtos divididos em: Pisos, Blocos, Tubos, Calhas, Canaletas, Manilhas, Aduelas, Cobogós, Grelhas, Suportes, Postes e Mourões, Esticadores, Meios Fios, além de produtos padrão Saneago (Companhia de Saneamento de Goiás), Ceb (Companhia Energética de Brasília) e Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília).