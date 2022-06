Michele Krauspenhar é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Tuiuti do Paraná em 2003, e atua na área através de estágios desde o primeiro ano da faculdade. Está à frente de seu escritório próprio desde 2004 onde conta com uma equipe qualificada para desenvolver e executar projetos arquitetônicos e de interiores, tanto residencial e comercial. Procura sempre analisar o perfil, a cultura e as particularidades de cada cliente, transformando ideais e conceitos em projetos personalizados. Sem seguir modismo ou tendências, gosta de linhas puras contemporâneas com uma suave mistura com o clássico conservador.