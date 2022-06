A Promenade (projetos, obras & empreendimentos) oferece aos clientes a certeza de projetos bem concebidos e obras com grande qualidade técnica. Buscamos o que existe de melhor e mais moderno no mercado da construção em termos de novas tecnologias e materiais.

Projetar e construir de maneira inteligente são as grandes metas da empresa e para isso trabalhamos com conceitos contemporâneos, buscando principalmente atender o cliente em suas expectativas.

Para garantir a qualidade dos serviços, nossas equipes são formadas por arquitetos e profissionais capacitados, preparados para cumprir os procedimentos que são necessários para a realização de projetos e obras em todas as suas etapas evolutivas. Possuímos uma equipe qualificada de parceiros para elaboração de complementares de engenharia, podendo assumir projetos de pequeno a grande porte em todas as especialidades projetuais.

Ao longo dos anos, conquistamos em nosso currículo mais de 100.000,00 m2 em empreendimentos ligados à construção civil, da concepção de projetos de arquitetura e complementares de engenharia até fiscalização, gerenciamento e execução de obras. Atendemos clientes de renome nacional e internacional em obras de alto nível técnico espalhadas pelo Brasil, tais como a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) onde somos homologados e capacitados a elaborar todos projetos técnicos e executivos pertinentes a arquitetura e complementares de engenharia, desde seu estudo primário pré-concebido pelo departamento interno do cliente até a entrega de projetos e documentos para tomada de preços e contratações de obras, além de prestarmos assessoria técnica e gerenciamento se necessário durante períodos de construção. Fomos responsáveis por projetos técnicos executivos e pela execução de obras do Grupo Carrefour e Pão de Açúcar com obras do Atacadão e Assaí.

Conhecemos processos de aprovações de projetos e execução de obras em shoppings nos adequando a normas específicas. Temos aptidão para elaboração de projetos e obras corporativas, call-centers, salas de controle, e demais voltadas ao setor comercial / industrial.

Nos especializamos em desenvolver identidade visual de marcas de varejo em fase inicial ou reposicionamento de marca para inserção no mercado com destaque. Vale mencionar a marca Los Paleteros, da qual desenvolvemos toda a concepção arquitetônica, que tornou-se um case de sucesso com mais de 120 PDVs implantados em menos de 18 meses. Tivemos o prazer de coordenar junto a franqueadora a implantação sincronizada e planejada de todas as lojas da rede nesse período, contando com ótimo relacionamento em shoppings centers no Brasil conquistado pelos anos de experiência. Por fim, temos satisfação em exercer arquitetura consciente em projetos habitacionais e residenciais com qualidade e requinte aliados a técnica e aos valores da empresa. Em concursos de arquitetura, tivemos diversas participações com ótimo desempenho e reconhecimento. Buscamos clientes que estejam abertos à técnica, ao funcional e ao design no que diz respeito ao partido arquitetônico e artístico, utilizando uma linguagem contemporânea em qualquer segmento que atuemos.

Temos a capacidade técnica para elaborar qualquer projeto a nível executivo com extrema qualidade. Utilizamos o conceito BIM em nossa metodologia empregado a uma compatibilização minuciosa em softwares de ponta como o Revit, AutoCAD e 3DStudio. Temos processos técnicos e ferramentas de gestão que nos permitem o controle de qualidade entre todos os projetos complementares envolvidos num mesmo projeto ou obra, assegurando possíveis adaptações e prevendo problemas em projetos e obras.

Missão

Ser uma empresa de arquitetura que envolva arte em tudo que empreende e que pratique uma abordagem de vanguarda honesta com princípios bem fundamentados. Temos como diretriz a utilização correta dos espaços, escopos e materiais levando em consideração as condições climática e socioeconômica, assim como a sustentabilidade. Nossa filosofia é obter o verdadeiro propósito da arte, arquitetura e realização profissional.

Visão

Praticar a arte, design e arquitetura de forma consciente em qualquer setor, empregando racionalização e conhecimento técnico em projetos diferenciados e contemporâneos. Ter qualidade em tudo que fazemos, do ambiente de trabalho até os projetos em macro escala. Queremos empreender, difundir e empregar a arte em tudo o que fazemos.

Valores

Valorizamos profissionais e clientes; Empregamos técnicas construtivas corretas e racionais; Não aceitamos o desperdício em qualquer situação; Estamos abertos a opiniões e conhecimento; Buscamos lucratividade através do amor aliado ao trabalho e da valorização da experiência adquirida; Associamos a arquitetura ao bem estar das pessoas e cidades; Aplicamos a arte em tudo que fazemos; Praticamos o respeito e bem estar do ser humano.