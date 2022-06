A arte de projetar e organizar os espaços habitados pelo homem. Desde quando o homem começou a se abrigar das intempéries, cumprindo apenas a função de necessidade básica, a arquitetura avançou, inovou e atualmente é impossível imaginar construções sem o olhar de um arquiteto. Há 30 anos a Eustáquio Leite Arquitetura entende que a arte e o meio em que o homem vive estão profundamente ligados e, unindo forma à função e desenhos à escala final, o escritório vem modificando o cenário urbano com cores, formatos, disposições e tamanhos, sempre com a inconfundível assinatura Eustáquio Leite.

O escritório nasceu em Araxá, onde o engenheiro civil José Eustáquio Leite e os irmãos revolucionaram a história da construção civil e da arquitetura na cidade com obras e desenhos que viraram referência em toda a região. Além da arquitetura, o escritório ainda prestava serviços de engenharia estrutural e engenharia elétrica e hidráulica. Em 1994, a Eustáquio Leite abriu sua filial em Valinhos, cidade estrategicamente localizada na RMC e um forte nicho para a arquitetura. Atualmente conta com 16 colaboradores, sendo 7 especializados e dedicados à arquitetura. Com uma pasta sedutora, a Eustáquio Leite exibe em seu portfólio projetos residenciais e comerciais, estando neste rol pequenos escritórios, edifícios comerciais e até grandes plantas de importantes empresas dos mais diversos segmentos. A Eustáquio Leite também projeta condomínios verticais e horizontais, sempre privilegiando a qualidade de vida e proporcionando uma experiência única aos futuros

moradores, da mesma forma que pensa e planeja o design de interiores: é a arte a serviço do bem-estar. Com uma história forte e uma trajetória de sucesso, a Eustáquio Leite traz em cada projeto a sua marca de família: inspiração, trabalho e transparência.