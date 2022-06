Propriedade legal

Bem-vindo à Flávia Kloss Arquitetura de Interiores, que fornece serviços de design de interiores residenciais para famílias de Curitiba / Balneário Camboriú. A casa do seu sonho, melhor do que você jamais imaginou.

Um projeto bem sucedido resulta não somente de um processo superior de projeto mas também de comunicação. A primeira coisa que você notará sobre o trabalho comigo será o número de perguntas que você terá antes de iniciar o seu projeto. Meu trabalho é fazer perguntas que você pode não ter pensado… e, em seguida, irei lhe perguntar mais algumas. A partir daí, vou desenvolver um plano de ação e, em seguida, imagens tridimensionais, juntamente com a composição de materiais, revestimentos, peças de mobília escolhidos e um orçamento prévio dos ambientes, tudo criteriosamente baseado em seu perfil. Assim você pode ver exatamente como a casa dos seus sonhos será. É desta forma que trabalho, com todo cuidado e colocando em primeiro lugar o seu desejo e de sua família, de forma completa e levando em conta qualidade, custo e prazo. Desta forma você vai obter um resultado que excede as suas expectativas mais altas, pois estarei compilando a sua personalidade e mesclando com minha experiência, traduzindo ambientes repletos de design e funcionalidade. Minha citação favorita de um cliente enquanto finalizamos seu novo apartamento era, “Eu nunca soube que minha casa dos sonhos seria agradável assim e que minha personalidade pode ser traduzida desta forma!” Veja por um momento meu portfólio de ambientes, como cozinhas, salas de banhos, livings, dormitórios e muito mais. Faça algumas anotações sobre o que você mais gostar… e então entre em contato para que possamos fazer algumas perguntas e ver se posso realmente lhe ajudar. Estou ansiosa para trabalharmos juntos.