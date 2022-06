Com mais de 40 anos

no Mercado a Bomlar Marcenaria, vem desempenhado um importante papel na sociedade e no Ramo da Marcenaria e Decoração. Com Moveis de alto padrão de qualidade e Totalmente customizados, empregando a arte da marcenaria com extrema maestria em cada detalhe. O conceito da Bomlar Marcenaria é valorizar e Oferecer um Mobiliário de fino Acabamento e de uma qualidade impar, para isso em todos nossos processos de produção a Marcenaria é executada com Completo controle artístico e técnico sempre através da máxima precisão. As peças da Bomlar Marcenaria são caracterizadas por:

• Mobiliário fino de altíssima qualidade.

• Grande habilidade no manuseio de uma vasta gama de madeiras e processos de acabamento.

• Produção sob encomenda garantindo peças exclusivas.

• Peças assinadas por renomados Arquitetos, Decoradores e Designer de reconhecido talento dentro e fora do País, como Arthur de Mattos Casas, Claudia Moreira Salles, Marcos Vitterbo, Felipe Hess,

Clarice Reade, entre outros grandes profissionais.

• Um Know - How de mais de 4 décadas atuando no Mercado Brasileiro e Europeu, que abrange, Mobiliário fino de alto padrão e altíssima qualidade, obras residenciais e Corporativas.

• Participação em Feiras como a “Casa Cor” ,na execução de Mobiliários e ambientes; projetados por grandes nomes da Arquitetura e Decoração.

• Preocupação com aspectos intangíveis que agregam valor ao trabalho executado pela Bomlar Marcenaria como; respeito ao homem e ao meio ambiente, manter o compromisso com a preservação da natureza, e alinhar essa ideologia com nosso tempo presente e com as necessidades contemporâneas do homem e da natureza.

Por essas e outras razões a Bomlar acredita que resgatar a Marcenaria em seu mais puro estado, não é apenas um conceito, mas sim uma filosofia de vida encarada com seriedade e profissionalismo.

Se você deseja adicionar um diferencial ao seu mobiliário, se deseja produzir peças que sejam sinônimo de bom gosto e qualidade, estamos ansiosos em atendê-lo e proporcionar a nossos clientes o melhor que a Arte da Marcenaria tem a oferecer.