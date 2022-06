Liderando o escritório, Márcio Sarmento, conta com uma equipe de profissionais e estudantes, jovens e promissores , onde sua meta é atingir, de forma plena, os anseios e desejos de todos os seus clientes.

Formado pela universidade federal da bahia(ufba), em arquitetura e urbanismo, em 1996, inicia sua carreira enveredando pela arquitetura residencial, principalmente na crescente linha verde, e abre o seu leque de atuação em arquitetura de interiores. Esta diversificação o fez tornar-se professor de design de interiores na ebade–escola baiana de arte e decoração, onde leciona a matéria prática profissional. Márcio sempre teve presente na sua vida profissional a experiência “in loco”, executando as obras da maioria de seus projetos. Seu estilo é marcado pela versatilidade com que passeia pelos diversos partidos da arquitetura e design, do rústico ao clássico, sempre antenado com as tendências e inovações tecnológicas de mercado.