A empresa Vale Ambientes conquistou a confiança e credibilidade do mercado por possuir profissionais dedicados para obter o melhor resultado tornando se referencia em estilo e bom gosto.

Contamos com diversos padrões de acabamentos e centenas de acessórios que garante o acabamento exclusivo para cada cliente. A Vale Ambientes conta com uma linha completa de Móveis sob medida, móveis para cozinhas, dormitórios, closets, home offices, home theathers, áreas de serviço, banheiros e também para ambientes comerciais. A empresa Vale Ambientes é uma loja exclusiva da empresa Movelmar, proporcionando ainda mais certeza da qualidade de seus produtos, que desde 2001, a Movelmar busca oferecer a seus clientes móveis planejados de qualidade e bom gosto. Com garantia de fábrica de 3 anos, os produtos Movelmar são ideais para compor espaços únicos, tornando os ambientes funcionais e agradáveis.