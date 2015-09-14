PRODUTO 100% MDF
PORTAS COM AMORTECEDOR CORREDIÇA QUADRO COM AMORTECEDOR (CORREDIÇA INVISIVEL) E BLUM.
CAIXAS 15MM - 18MM PORTAS 18MM ACABAMENTO DE 0,1MM BORDA GARANTIA DE 5 ANOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA VITALÍCIA FROTA DE CARROS PRÓPRIA MONTADORES REGISTRADOS EMPRESA A 45 ANOS NO MERCADO.
TRABALHAMOS COM ESPESSURAS DE 15/18/25/50MM. TRABALHAMOS COM MODULAR E 100% EDITADO.
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- Móveis Planejados
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Brasil
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