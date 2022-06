Acreditamos na atuação simultânea da prática e da teoria como bases fundamentais na formação de um pensamento crítico sobre arquitetura e cidade. Em experiências externas ao escritório, Gabriel colaborou com alguns arquitetos de destaque nacional como Paulo Henrique Paranhos nos projetos: Embaixada da Índia no Brasil, Embaixada de Moçambique no Brasil e a Embaixada do Brasil na Índia, Nonato Veloso em concursos de projetos e Fernando Andrade no anexo da Catedral Rainha da Paz. No campo acadêmico, Gabriel é pós-graduado pelo IPOG e mestrando pela UnB, é criador e coordenador do Geração de Brasília e atua como professor de projeto e orientador de trabalhos finais na Faculdade de Arquitetura da IESPLAN. A partir dessas experiências e com a continua prática projetual e acadêmica, buscamos através de reflexões projetuais externar o pensamento teórico crítico da cidade contemporânea.

We believe in the simultaneous performance of practice and theory as fundamental bases in the formation of a critical thinking about architecture and city. In his experiences outside the office, Gabriel collaborated with some prominent architects such as Paulo Henrique Paranhos, in the projects Embassy of India in Brazil, Embassy of Mozambique in Brazil and the Embassy of Brazil in India, Nonato Veloso in projects contests and Fernando Andrade in the annex of the Cathedral Rainha da Paz. In the academic field, Gabriel graduated from IPOG and has an master's degree from the University of Brasilia. He is the creator and coordinator of the course Geração de Brasília and works as a project teacher and final works supervisor at IESPLAN Architecture Faculty. From these experiences and with the unity of theory and practice, we seek through architecture practice to externalize the critical theoretical thinking of the contemporary city.