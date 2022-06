Projete-se é uma empresa de arquitetura sediada em Curitiba. Desenvolvemos projetos de arquitetura como residências, edifícios, bem como projetos de interiores residenciais, comerciais, estabelecimentos de saúde e institucionais. Temos como meta suprir as expectativas do cliente criando uma arquitetura singular, surpreendente e funcional, atendendo sempre as necessidades exigidas em cada projeto, buscando também a sustentabilidade e a viabilidade.