Com mais de 70 anos de história, a Artefama Móveis é o grande pilar de sustentação da Moora Mobília Brasileira. Uma empresa que conseguiu rejuvenescer sem desrespeitar suas raízes e reinventou sua própria fórmula de sucesso, hoje é sinônimo de beleza e bom gosto. A Moora Mobilília Brasileira é contemporânea na filosofia de seu desenvolvimento e trabalha para aliar projetos de desenvolvimento urbano e sustentável com o melhor do design brasileiro.