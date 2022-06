Maria Claudia Faro

Somos um escritório de arquitetura localizado no Rio de Janeiro, com mais de 20 anos de experiência em projetos de arquitetura residencial e comercial. Trazemos em nosso portfólio exemplos incríveis do quanto é possível alcançar espaços confortáveis, de personalidade marcante e especialmente valorizados pelos cenários naturais ao seu redor.

Nossos serviços:

•Projetos de arquitetura para construção de casas;

•Executamos o estudo de viabilidade da construção das casas que projetamos com base no CUB local;

•Realizamos reformas absolutamente transformadoras;

•Damos consultoria desde a hora de você encontrar o seu imóvel, até a hora de você morar bem nele;

•Consultoria para projetos de interiores, decoração e Feng Shui ONLINE a partir de R$385,00;

•Projetos de interiores e execução da obra presencial RJ (consultar regiões atendidas) ou ONLINE ;

Nossa atuação é presencial mas graças às ferramentas da internet, atuamos também online para projetos ou consultoria a distância , o que é excelente para quem deseja ter o sonho da casa própria realizado com perfeição.

Somos comprometidos em tornar o seu sonho de morar em realidade.

Buscamos um desenho simples que facilite a execução e melhore custos mas nunca abrindo mão da sofisticação, conforto e elegância.

Acreditamos em um mundo cada dia mais sustentável, entendendo que a arquitetura e o design devem mostrar um caminho. Afinal a natureza além de linda, é nossa mãe e prioridade.