Com 39 anos de experiência na área e identidade própria em suas projeções, o escritório Sakaguti Arquitetos Associados apresenta mais de 5000 projetos durante a carreira. O trabalho envolve obras em todo o território nacional e inclui alguns específicos no exterior. A especialidade está no ramo da arquitetura hospitalar, cuja complexidade inicia-se na escolha do terreno, legislação municipal, estadual e federal aliado a montagem estratégica do programa a ser contemplado na instituição. O arquiteto e diretor da empresa, Adolfo Sakaguti, atua não só como arquiteto, mas também como interlocutor da construção civil junto às autoridades municipais e estaduais no âmbito técnico.

Os profissionais da Sakaguti Arquitetos Associados têm como objetivo criar obras de qualidade que traduzem a personalidade e os anseios de cada cliente, respeitando o princípio básico da sua ocupação ideal no tempo e no espaço. Existe a preocupação em projetar obras de qualidade únicas, incluindo conceitos empresariais em projetos de grande porte.