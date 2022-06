Gilberto Cardoso, Designer de interiores / Especialista Master em Arquitetura, Atua de forma eficiente desde 2008, em todas as vertentes do design / arquitetura, sempre procurando o aperfeiçoamento profissional, primando pela eficiência dos projetos quanto à preservação do meio ambiente, redução de custos e o aproveitamento de espaços.Colaborador em diversos escritórios de arquitetura, e com parcerias com profissionais da área de arquitetura e design, atuou desde a concepção, representação, elaboração, e execução de grandes projetos para grandes empresas como CONSTRUTORA REATA (CE), MARQUISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CE), CEARÁ DIESEL S.A.(CE), LÍDER TRANSPORTES(PI) entre outras.