Daniele Rossi Lopes Arquitetura e Design é um escritório que desenvolve projetos residenciais, comerciais e corporativos unindo beleza, funcionalidade e respeito ao orçamento de cada cliente.

Sua matéria-prima é a sensibilidade: entender desejos e necessidades independentemente do tamanho do projeto. Sua filosofia é criar espaços vivos que privilegiam a harmonia entre pessoas, mobiliário e acessórios.

Arquiteta formada há 20 anos pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Antes de ter seu próprio escritório, atuou junto ao Nassrala Arquitetos Associados, no desenvolvimento de Edifícios residenciais, com as arquitetas Angela Bishop e Cristiane Yumoto, desenvolveu projetos na área residencial. Em saúde, desenvolveu projetos sob coordenação da Racine Consultoria Farmacêutica em parceria com a Arquiteta Érika Pozetti e no segmento corporativo trabalhou no renomado escritório Athié Wohnrath.