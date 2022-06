Nosso escritório atua no mercado de Florianópolis desde 2012. Das arquitetas e sócias Emilia Roettgers e Raquel Martins o escritório destaca-se pelos projetos residenciais e de interiores com estilo contemporâneo e funcional.

A Roma Arquitetura obteve destaque no mercado e em publicações, dentre as quais podemos citar a Residência no Córrego Grande publicada por diversas vezes e em vários idiomas na revista Homify.

Em nossos projetos procuramos compreender a necessidade individual de cada cliente, desenvolvendo assim projetos personalizados com o estilo e necessidade de cada um. Sempre em busca de atualizações e aprimoramento o escritório destaca-se por apresentar projetos em 3D, de forma criativa e diferenciada.