O escritório GEBARA & FILÁRTIGA ARQUITETOS dos sócios Marila Filártiga e Beto Gebara foi criado no ano de 2003, na cidade de Florianópolis.

Desenvolve projetos de arquitetura, interiores, urbanismo e cenografia e gerencia as obras de seus projetos. Criatividade, funcionalidade, transparência e atenção ao meio ambiente são os 4 principais pilares no desenvolvimento dos projetos do escritório. Vemos como sendo principal no processo de projeto propiciar a satisfação aos nossos clientes pelo atendimento pleno de suas necessidades, através de soluções práticas e inovadoras. MISSÃO Identificar a necessidade do cliente, cumprir prazos pré-estabelecidos e oferecer soluções inovadoras no desenvolvimento de projetos de arquitetura e em execução de obras.