Fundada em 2004, nasceu com o objetivo de criar uma arquitetura diferenciada, que valorize o empreendimento do cliente e o entorno onde ele está inserido. Como resultado, seus projetos têm sido premiados, expostos e publicados no Brasil e no exterior.

A empresa atua nos setores residencial, comercial, instituicional e de infra-estrutura urbana, tanto em obras novas como em reformas e retrofits, atendendo às mais diversas escalas, programas de usos e orçamentos.