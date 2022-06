A Fernanda Salles Arquitetura iniciou suas atividades em 1993 e ao longo desses anos de trabalho, vem atuando em projetos de arquitetura.Com objetivo de atender cada vez mais as necessidades do mercado, nosso escritório vem investindo em profissionais qualificados e tecnologia para um atendimento diferenciado. Contamos hoje com uma equipe capacitada para atender clientes on line e desenvolver projetos dentro dos seguimentos da arquitetura.

A "Fernanda Salles Arquitetura", com cerca de 800 clientes atendidos, possui vários prêmios em concursos públicos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Aqui apresentamos alguns dos nossos projetos e obras mais conhecidas, várias das quais publicadas em revistas nacionais, que demonstram a abrangência e a seriedade com que atuamos no mercado, sempre em busca de soluções criativas para a realidade atual.

Ex presidente da AsBEA - Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, hoje conselheira, e certificada pelo Premio TOP de qualidade.