O Escritório Fernanda Jung Arquitetura & Interiores visa atender a necessidade de cada cliente conforme seu padrão, estilo e personalidade. Cada cliente é único, então a ideia é realizar o sonho de pessoas, desenvolvendo projetos funcionais, confortáveis e bonitos.

Buscamos manter uma ética profissional em preço e custos de cada obra. Assim cada projeto será analisado de diferente maneira, adaptando o desejo do cliente com o que ele pode gastar. Esse profissionalismo da arquiteta, traz um diferencial para as obras que tem que manter um padrão de qualidade e valores. A nossa missão é entregar os projetos nos prazos determinados e fazer um acompanhamento de obra e execução de excelência, indicando os melhores profissionais de cada setor e fornecedores para o cliente. O escritório preza pela satisfação dos clientes,desenvolvendo projetos residenciais e comercias com perfeccionismo, praticidade e diferencial em cada detalhe.

Fernanda Rocha Loures Jung é formada em Arquitetura e Urbanismo em 2002 pela Universidade Tuiti do Paraná e Pós-Graduada em Design de Interiores em 2003 pela Universidade Positivo. Trabalhou em alguns escritórios renomados de arquitetos nacionais e internacionais e à 10 anos atua em seu próprio escritório de arquitetura. Fez várias especializações na área de iluminação, segurança do trabalho, feng shui ,cores, marketing e merchandising. Seu principais clientes no momento são do ramo comercial como lojas, restaurantes, clinicas, hotéis e motéis.

Atua em projetos arquitetônicos residenciais, reformas, projetos de interiores de apartamentos e casas, e um grande diferencial da profissional é ser especializada em estudo de fachadas. Viaja sempre para o exterior para se atualizar em tudo o que está acontecendo no mundo em tendências e arquitetura. Sua bagagem cultural é bem diversificada.