Compreendemos a verticalização da arquitetura como uma necessidade contemporânea na construção da cidade, sobretudo em áreas centrais. No entanto, vemos como fundamental a permanência de premissas qualitativas a cada projeto, tanto nas unidades e áreas comuns do edifício, como na cidade. Patrizia Chippari Arquiteta e Urbanista, graduada pela Universidade Mackenzie – SP, começou a sua carreira na cidade de São Paulo. Sempre prestando serviços à construtoras e incorporadoras, foi responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos arquitetônicos de edifícios residenciais e comerciais.

Em 2004, idealizou uma empresa, que ofereceria não somente o projeto arquitetônico, mas também a compatibilização com os projetos de engenharia e o gerenciamento do seu desenvolvimento. Escolheu Florianópolis como sede, em razão da demanda por profissionais qualificados para fazer parte do momento histórico de expansão da cidade, além claro de ser uma das melhores cidades do país para se viver.

Desde então, é sócia e diretora da Espaço Livre Arquitetura, que já desenvolveu mais de 100 projetos de arquitetura, coorporativos e residenciais. Conta atualmente com uma equipe qualificada para a gestão e compatibilização de projetos de engenharia, capaz de aliar técnica à estética, oferecendo projetos de arquitetura de qualidade, sempre respeitando as necessidades e prazos do cliente.