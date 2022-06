Você

sonha há tempos com uma reforma em sua casa, mas a grana está curta?

Está convivendo com uma obra que parece interminável? Infelizmente,

esses são problemas comuns. Porém, o que muita gente não sabe é que o consórcio para planejamento de reforma pode ser a resposta para solucioná-lo.

Quer

saber mais sobre essa alternativa? Então continue a leitura e descubra

como utilizar o consórcio para planejamento de reforma com a carta de

crédito de imóvel.

Há diversos motivos para fazer uma reforma. Pode ser preciso fazer uma reforma para lidar com problemas estruturais no imóvel, para ampliá-lo diante do aumento da família

, para modernizar o ambiente e deixar a moradia mais confortável, entre outras razões.

A verdade é que, quem é dono de um imóvel, mais cedo ou mais tarde, será necessário

realizar reformas para mantê-lo funcional, seguro e valorizado.

Uma reforma demanda de uma

reserva financeira

que pode ser bem grande, dependendo do tamanho da obra. Por isso, muitas pessoas acabam adiando o sonho da reforma ou executando os reparos necessários de pouquinho em pouquinho,

conforme conseguem organizar seu tempo e finanças.

No entanto, essa, que pode parecer uma boa ideia no início, acaba se tornando uma enorme dor de cabeça. Isso porque essas reformas feitas aos poucos acabam pesando muito mais no bolso.

A

compra de materiais de construção e outros insumos e a contratação de

mão de obra especializada em curto prazo tendem a oferecer menos margem

de negociação, descontos, prazos ou boas condições de pagamento.

Além disso, há

diversos reajustes que podem ser feitos no período, o que pode levar

você a pagar o equivalente a duas reformas no final do processo.





Assim, estender uma obra pode prejudicar bastante as finanças, além de

ser desanimador iniciar um projeto sem perspectiva de seu fim e de poder

usufruir da reforma, não é mesmo?

Somente quem já vivenciou uma reforma longa e espaçada sabe como é incômodo conviver com a bagunça

, não poder organizar sua própria casa da maneira como gostaria e ter cômodos ou um andar inteiro interditado.

Vale ressaltar também que conviver com a poeira, sujeira, entulho e barulho associados a esse cenário que, além de serem bastante desagradável e estressante, também podem levar a problemas de saúde.

Há

também casos nos quais a inconstância, devido a troca frequente de

profissionais e os improvisos associados a uma reforma estendida levam a problemas de execução na obra, o que gera ainda mais custos,

esgotamento e insatisfação.

Por tudo isso, a recomendação é fazer um bom planejamento para conseguir realizar o sonho da reforma em um período conveniente,

de modo eficiente e ágil para você e sua família.

Como vimos, quem conquistou o sonho de sair do aluguel em alguns momentos precisará lidar com reformas no imóvel

para manter sua propriedade sempre cômoda, segura e do jeitinho que gosta.

Mas,

fazer reformas "pingadas", isto é, aos poucos, não é a melhor solução

para viabilizar esse tipo de obra. Os gastos e transtornos nesse modelo

são muitos.

Para ajudar nessa hora, há a alternativa do consórcio para planejamento de reforma com a

carta de crédito de imóvel

para grandes reformas ou também na modalidade de

serviços

,

sendo ideal para reformas menores. Muita gente acredita que o consórcio

só é válido para adquirir a casa própria. Mas saiba que ele é muito

mais versátil, oferecendo também planos para reforma e construção.

Com

isso, é possível utilizar o consórcio para planejamento de reforma para

tirar do papel os projetos da revitalização de sua casa e concretizar

as obras que estão paradas ou que estão sendo adiadas. Você já pensou

nisso?

Sabia que é muito simples do que você pensa? Basta contratar um plano de consórcio que caiba em seu orçamento.





Assim, você poderá utilizar a carta de crédito do consórcio de imóvel

para planejar sua reforma e realizar o sonho de ter seu lar do jeitinho

que você sempre quis.

Além disso, com o consórcio para planejamento de reforma você conta com a tranquilidade de ter uma carta de crédito para fazer a compra à vista de materiais de alta qualidade e fazer a contratação dos melhores profissionais.

Para isso, basta manter o pagamento da parcela mensal em dia para participar das assembleias.

Nelas, você poderá ser sorteado para receber sua carta de crédito. Também poderá fazer lances para

agilizar seu acesso

a ela.

Além de concretizar os projetos para o seu imóvel, um consórcio traz benefícios para o seu bolso e te ajuda a investir no seu futuro.





Dessa forma, é possível realizar seu sonho de ter sua casa, apartamento

ou estabelecimento comercial com a sua cara e da maneira como sempre

quis.

As vantagens não param por aí: tudo isso sem precisar dar entrada, se submeter a juros ou receber cobranças inesperadas

:

o processo é bem claro e transparente, e sua contemplação pode ser

imediata. São diversas as facilidades e benefícios ao utilizar o

consórcio para planejamento de reforma.