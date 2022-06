Uma empresa que busca garantir excelência na prestação de serviços, estabelecendo relacionamentos sustentáveis com fornecedores e clientes, disponibilizando sempre os melhores produtos e as melhores marcas, tornando-se referência no comércio de tintas automotivas e imobiliárias.

Unidades:

Petrópolis

Itaipava- Estrada União e Indústria - tel: (24) 2292-9800

Centro - Rua Montecaseros, 54 - tel: (24) 2244-2550

Ponte Fones - Rua Coronel Veiga, 1801 - tel: (24) 2291-9100

Três Rios

Centro - Av. Condessa do Rio Novo, 1305 a 1309 - tel: (24) 2251-6050

Vila Isabel - Rua Joaquim Pinto Portela, 115 - tel (24) 2252-3614

Paraíba do Sul

Centro - Av. Marechal Castelo Branco, 44 - tel: (24) 2263-1793

Rio das Ostras

Jardim Marileia - Av. Jane Maria Martins Figueira, 38 - tel: (22) 2764-4200