Com projetos marcantes que passeiam entre o contemporâneo e o clássico , aliando estética com soluções criativas , a arquiteta Manu Vasconcelos já soma 6 anos de carreira no estado. Atuando no mercado nos segmentos residencial, comercial e corporativo ,de acordo com as necessidades e anseios do cliente, visando proporcionar toda atenção desde a concepção do projeto até sua execução final.