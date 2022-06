Eiji Hayakawa Architects é um escritório recém estabelecido em São Paulo, com atuação internacional, liderado por Eiji Hayakawa e formado por uma equipe de arquitetos e urbanistas que estiveram acumulando know-how e anos de experiência nos mais renomados escritórios de arquitetura do Brasil e do mundo, trabalhando em projetos das mais diversas escalas e natureza, ajudando a criar obras arquitetônicas de grande relevância em vários cantos do Globo.

Nós transpiramos arquitetura, mas também somos um grupo de urbanistas apaixonados, engajados em regenerar as nossas cidades, acreditando que a qualidade dos nossos meios urbanos podem melhorar a qualidade de nossas vidas. Nossa equipe é jovem, mas profissional e procura trabalhar dentro das mais estritas posturas de ética e profissionalismo. Nós buscamos ser a pefeita combinação da disciplina e rigor oriental com a desenvoltura e criatividade brasileira. Com criatividade, colaboração e profissionalismo, estamos prontos para servir aos clientes na realização dos seus projetos e sonhos.