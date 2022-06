Graduada em Arquitetura & Urbanismo pela UNESP em Bauru (Universidade Estadual Paulista) em 2003, Carla Prado Dadazio iniciou sua carreira em Vinhedo, interior de São Paulo trabalhando em uma Construtora desenvolvendo projetos e execução de obras.

A partir de 2007 abriu seu próprio escritório Studio Arkhe que registrou sua marca de seriedade, dedicação e competência no mercado de projetos de Arquitetura e Paisagismo. A arquiteta possui como ponto principal em seu trabalho a combinação de beleza, funcionalidade e conforto. Cada projeto é único e especial, sendo planejado e estudado de acordo com as necessidades do cliente, do seu modo de vida e local a ser inserido. Com a participação periódica em seminários, palestras, workshops, cursos e feiras, tais como FEICON, Casa Cor, Campinas Decor, EXPO Revestir e FIAFLORA, o escritório mantêm-se atualizado com as últimas tendências.