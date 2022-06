O dt.estudio nasceu de uma parceria entre três arquitetos formados pela FAU-USP, unindo experiências, competências e formações complementares.

Os projetos, todos desenvolvidos em equipe, tem como principal objetivo atender aos desejos dos clientes em harmonia com o estilo do escritório. Desta parceria cliente – arquiteto, os projetos refletem os conhecimentos específicos, estéticos e técnicos do dt.estudio, gerando um resultado único que reflete o perfil do cliente.

O conjunto variado de projetos e obras reflete princípios comuns de ética e respeito ao meio ambiente.