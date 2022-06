Escritório de projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, comunicação visual e design, constituído em maio de 1991 pelo arquiteto Douglas Piccolo. Atualmente com equipe especializada e completa infra-estrutura técnica e administrativa, a Douglas Piccolo Arquitetura e Planejamento Visual Ltda atua nos mais variados segmentos e seus projetos destacam-se por suas dimensões e complexidades. Finalizando o projeto, a Douglas Piccolo Arquitetura e Planejamento Visual Ltda., conta com uma equipe para gerenciamento do projeto durante a execução da obra, acompanhamento e orientação técnica.