A atuação do escritório Crisa Santos Arquitetos está em diferentes segmentos, absorvendo uma multiplicidade de referências. Nas criações e desenvolvimento de projetos residencias, comerciais, institucionais ou espaços coorporativos, o foco é sempre o mesmo com trabalhos atemporais e flexíveis, que favorecem a integração com o ambiente e a praticidade no uso. Aspirações individuais dos usuários aparecem atreladas a essas características, em atenção a seus hábitos e crenças. No segmento de requalificação de projetos industriais, o escritório oferece ao cliente a avaliação das melhores alternativas de fluxograma e organograma de espaço fabril, revendo instalações gerais, cozinhas, vestiários, retrofit de iluminação, etc.

Para a equipe, o futuro é sinônimo de arquitetura sustentável, integração, funcionalidade, “a busca pela customização do indivíduo”. O olhar também está atento ao passado, em soluções que permanecem além da tecnologia.

Com projetos no Brasil e Estados Unidos, o escritório privilegia outra etapa do processo: a execução e gerenciamento de obras, que incluem parcerias com colaboradores e fornecedores de qualidade, e redução ao mínimo de desperdícios e impactos ambientais. No mercado estrangeiro o conceito está centrado em projetos de arquitetura e design com influência da produção brasileira e valorização da nossa cultura.