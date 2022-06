Fundada em 1989, a Dávila é uma das maiores e mais respeitadas empresas de arquitetura do país, com um vasto portfolio de projetos desenvolvidos e construídos. Esta experiência, aliada a uma estrutura eficiente e eficaz, proporciona a melhor relação custo x benefício do mercado.

Com atuação nacional e foco regional, a Dávila oferece um amplo escopo de soluções de planejamento e projeto - da definição do produto a ser construído ao acompanhamento da obra. Nossa equipe com aproximadamente 70 colaboradores mescla jovens e experientes arquitetos no desenvolvimento de uma arquitetura e urbanismo de resultados.

Nossas soluções criativas buscam atender efetivamente as expectativas dos diversos públicos envolvidos - do cliente contratante aos usuários finais dos espaços, passando pelos órgãos governamentais.