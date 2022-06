Escritório renovado no primeiro semestre de 2006 pela parceria de duas gerações de arquitetos, onde a semelhança na forma de pensar e de conceber o processo projetual fortalaceu a base para que a arquitetura da empresa CRN assumisse sua identidade que está refletida na nossa produção. Mais que criar produto, produzir uma arquitetura que reflita nosso tempo, que seja moderno, com qualidade estética e contextualizado com nosso clima e nossa cultura, o fazer arquitetônico materializado em propostas e concepções inovadora, mas com viabilidade tecnológica, essa é nossa função.