Escritório formado por três jovens arquitetos que uniram-se no início de 2010 e fundaram o Jirau Arquitetura e Urbanismo: Pablo Patriota formado em 2006 pela UFPE, discípulo declarado da arquitetura de Wandenkolk Tinoco; Bernardo Lopes, também formado em 2006 pela UFPE, presente também no setor público onde ocupou o cargo de presidente da URB Caruaru e Mariana Caraciolo formada em 2008 pela FAUPE com larga experiência na área de arquitetura comercial e de interiores.

Hoje o Jirau Arquitetura e Urbanismo atua com uma equipe unida, participativa e fidelizada formada por arquitetos e estudantes de arquitetura que cuidadosamente acompanha cada questão e decisão técnica dos projetos. Missão:Comprometimento e responsabilidade na elaboração e participação em todas as fases do projetos. por uma arquitetura de qualidade, declaradamente envolvida com o bem estar e a ambiência urbana