Arquiteto formado desde 2014.

Residiu 5 anos no Japão onde adquiriu referências do país com sua arquitetura clean e minimalista. Trabalhou em diversas empresas de construção e arquitetura participando de grandes obras como shopping center, fabricas, edifícios e posteriormente abriu uma empresa onde atua nas áreas residenciais, comerciais e desing de interiores.