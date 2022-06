Consuelo Jorge trabalha com arquitetura desde 1987, e hoje no comando do escritório Consuelo Jorge Arquitetos, um dos mais reconhecidos escritórios de arquitetura, coordena uma equipe de profissionais que trabalham de forma integrada para realizar projetos de hotelaria, incorporações, residenciais, comerciais, corporativos e promocionais, arquitetura de interiores, design de mobiliário, consultoria e execução de obra.

Versáteis, todos os empreendimentos que trazem seu nome levam soluções criativas e funcionais. Todos os ambientes são projetados e executados buscando o melhor aproveitamento do espaço, com praticidade e funcionalidade. O detalhamento minucioso e a cuidadosa apresentação gráfica do projeto compõem a alta qualidade do atendimento oferecido pelo escritório.

Seu profissionalismo e criatividade a consagraram como referência na arquitetura consciente, sendo reconhecida pelo premiado trabalho voltado para sustentabilidade, visando utilização de tecnologia adequada com reaproveitamento de recursos naturais e preservação ambiental.