Formada em Arquitetura e urbanismo pela PUC-PR em 2001, comanda os projetos da VL Arquitetura e Interiores, escritório próprio que montou cinco anos após sair da faculdade e trabalhar numa empresa de mobiliário sob medida, o que lhe trouxe muita experiência no ramo de ”interiores”. Estagiou também por três anos num escritório de arquitetura de renome em Curitiba.Acompanha suas obras de perto para que com esta dedicação consiga superar as expectativas e para que o cliente fique satisfeito. Além disso, preserva muito a relação com o cliente estabelecendo confiança, respeito e com isso segurança de um bom trabalho final.