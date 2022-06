A VNK Arquitetura e Interiores, liderada pela arquiteta Vanessa Kairiyama faz projetos de arquitetura nos ramos residenciais e comerciais.

Vanessa Kairiyama, formada arquiteta pelo Mackenzie e Master em Retail Design pela Escola Superior de Disseny i Enginyeria Elisava da Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona. No Brasil, trabalhou com grandes nomes no mundo do Retail Design, como Adriano Attia, Edson D'Aguano, Marcia Prado e Abrão Guerenstein da Consultive Holding, acompanhando projetos para clientes como Forum, Colcci, Lacoste, Sommer, Corello, Anamac, Santa Lolla, entre outras.

Em 2010 fundou e desenvolveu a LV Arquitetura + Interiores como uma das sócias e em 2015 decidiu criar sua própria marca de projetos de arquitetura, levando ao publico final toda a experiencia adquirida nestes anos.