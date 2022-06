Com sede em Porto Alegre, a Arquitetura MB é um escritório dedicado à realização de projetos e obras de arquitetura residenciais, comerciais e corporativos atuando desde a concepção do projeto até o detalhamento e acompanhamento de sua execução. Dirigido pelas sócias Maria Angélica Menna Barreto e Fernanda Menna Barreto o escritório trabalha de forma multidisciplinar onde os projetos e a produção ocorre de forma estruturada através da aplicação de metodologias de trabalho que seguem um planejamento baseado nas necessidades do cliente, respeito os cronogramas de atividades pré-definidos por ambas as partes e estabelecendo metas de trabalho dentro de um controle orçamentário que garante o melhor custo/benefício do produto final, bem como a excelência da qualidade dos serviços prestados.