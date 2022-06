A Lon Arquitetura foi fundada pela arquiteta Nathalia Leal Ota e atua em projetos de tipologias variadas e diferentes escalas, com o objetivo de traduzir a necessidade e identidade dos clientes em soluções arquitetônicas específicas. Comprometido com a exigência em detalhes do mercado residencial e os curtos prazos do mercado comercial, os projetos são cuidadosamente gerenciados pelo escritório.